Italia, Donnarumma stizzito dalla domanda: “Vuoi dare la colpa a me?

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e capitano di serata dell'Italia, non ha apprezzato la domanda della giornalista e ha risposto così

Renato Panno

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e capitano di serata dell'Italia, ha commentato la brutta sconfitta in Nations League contro la Germania. L'ex Milan si è reso protagonista di un errore macroscopico in occasione dell'ultimo gol dei tedeschi. Interpellato sull'episodio a fine partita, ha riposto stizzito dopo la domanda della giornalista. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Rai Sport': "Siamo arrabbiati, non ci sono scuse. Bisogna ripartire, guardarci in faccia. Dimostrare che non siamo questi".

Cosa è mancato? "Ci è mancato tutto, abbiamo avvertito un po’ di stanchezza. Giocare 5 partite in 15-20 giorni a fine campionato non è facile. Ma non vogliamo trovare scuse, ci guarderemo in faccia e analizzeremo tutto".

Sui tifosi: "Ci dispiace per i tifosi, per quello che hanno visto. Abbiamo avuto qualche occasione ma non ha funzionato nulla".

Sul suo errore: “Abbiamo fato tutti degli errori, sul 4-0 potevo capire la situazione e buttarla via. Dopo gli errori si cresce, guardiamoci in faccia, adesso riposiamo e ritorniamo più forti".

Non è la prima volta che ti è capitato... "Quando mi è capitato? Con il Real Madrid col fallo? Facciamo polemiche, non c'è nessun colpevole. Se tu vuoi dare la colpa a me fallo. Vado avanti a testa alta come ho sempre fatto.