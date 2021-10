Italia, Mancini spiega: “Tonali? Ecco perchè non è stato convocato”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Ecco cosa ha detto

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro la Spagna. Mancini ha parlato anche di Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Ecco cosa ha detto: "I ragazzi giovani stanno facendo bene. Tonali per dire, sta facendo un grande campionato, ce ne sono altri che stanno giocando e sono in Under 21. Già che giochino e possono avere spazio è sicuramente buono, la speranza è che continuino a giocare. Dimarco lo feci debuttare io in Serie A, lo conosco benissimo. L'ho convocato perché sono passati un po' di anni e mi faceva piacere vederlo, i giocatori che abbiamo lasciati all'Under 21 è giusto così, hanno due gare importanti". Milan, ha parlato Ibrahimovic sulla lotta Scudetto! Le sue dichiarazioni >>>