Italia, cena organizzata da Mancini: presenti quattro giocatori del Milan

Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha organizzato una cena a Milano per parlare degli spareggi di marzo. Presenti quattro giocatori del Milan

Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' ieri sera, in un noto hotel del centro a Milano, c'è stata una cena tra il CT Roberto Mancini, il team manager Gabriele Oriali e i giocatori di Milan, Inter, Sampdoria e Atalanta che fanno parte del giro della nazionale. I giocatori rossoneri presenti erano Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Sandro Tonali e Alessandro Florenzi. Da segnalare anche la presenza degli interisti Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, del blucerchiato Stefano Sensi e degli atalantini Matteo Pessina e Rafael Toloi. Argomento principale, ovviamente, la questione spareggi che vedrà gli azzurri impegnati a marzo prima nella semifinale contro la Macedonia del Nord e poi, si spera, in finale contro Turchia o Portogallo.