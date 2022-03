Italia, Mancini lascia la Nazionale? Spunta l’ipotesi di Ancelotti

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid e ex tecnico del Milan, potrebbe sostituire Mancini sulla panchina della Nazionale italiana

Gravina ha già detto di voler continuare con lui, ma è chiaro che l'ultima parola spetta a Mancini. In caso di addio in pole position c'è la coppia composta da Fabio Cannavaro e Marcello Lippi: il primo diventerebbe il ct, mentre il secondo sarebbe il direttore tecnico. L'alternativa è rappresentata appunto da Carlo Ancelotti, a cui manca solo la panchina della Nazionale per concludere una glorioso carriera. Prima però il tecnico dovrebbe lasciare il RealMadrid: la cosa sembra abbastanza difficile, visto che i Blancos stanno disputando un'ottima stagione.