Italia, Mancini: “Ho voglia di Nazionale. Sono allineato con Gravina”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Turchia

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Turchia. Ecco cosa ha detto: "Ho parlato con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto e mi fa piacere. Ne riparleremo dopo la partita, ragioneremo con calma su quello che c'è da migliorare per il futuro. Voglio restare perché sono ancora giovane e volevo vincere Europeo e Mondiale, per il secondo mi serve ancora tempo. E poi mi piace il mio lavoro, so che posso divertirmi ancora molto e con i ragazzi posso riorganizzare qualcosa di importante".