Italia-Israele, il Prefetto rassicura: nessun rischio di porte chiuse

La Brigata Ebraica di Milano aveva sollevato dubbi sulla sicurezza per Italia-Israele , match previsto il 14 ottobre allo stadio Bluenergy di Udine , a causa dei recenti sviluppi della guerra in Medio Oriente. Si era ipotizzato persino di giocare la partita a porte chiuse. Tuttavia, il Prefetto di Udine, Domenica Lione , ha tranquillizzato tutti. " Non c’è alcun motivo , in sede locale, di chiedere che la partita si disputi a porte chiuse ", ha dichiarato all’ANSA.

La Prefettura ha organizzato una riunione operativa per garantire un adeguato piano di sicurezza, permettendo a pubblico e città di vivere l'evento in tranquillità. Come riportato da Calcio e Finanza. Nello stesso giorno della partita, tra le 17:00 e le 19:30, si terrà anche un corteo pro-Palestina a Udine. Il percorso attraverserà piazza della Repubblica e piazza XX settembre. Anche su questo fronte, il Prefetto non ha segnalato criticità, confermando che la manifestazione e la partita non rappresentano rischi di sicurezza.