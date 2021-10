Italia, incassati 2.5 milioni di euro dopo il terzo posto in Nations League

Grazie alla vittoria nella finalina contro il Belgio, l'Italia incasserà 2.5 milioni di euro per essere arrivato terzo nella Nations League

Non tutti i mali vengono per nuocere. Nonostante la sconfitta in semifinale contro la Spagna, l'Italia ha affrontato il Belgio nella 'finalina' della Nations League. I ragazzi di Roberto Mancini hanno battuto i 'Diavolo rossi' per 2-1 grazie alle reti di Barella e Berardi, mentre è risultato vano la rete di De Ketelaere. Aggiudicatosi il terzo posto nella competizione, gli azzurri grazie a questa vittoria hanno incassato 2.5 milioni di euro. A ciò si aggiungono anche i 3 milioni di euro che l'Italia ha incassato per essere arrivata alla fase finale della Nations League.