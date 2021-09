Italia, Immobile lascia il ritiro per infortunio: domenica ci sarà Milan-Lazio

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha lasciato il ritiro della Nazionale per infortunio. Riuscirà a recuperare per la gara contro il Milan?

Dopo le prime indiscrezioni sulle precarie condizioni di Ciro Immobile arriva la conferma: l'attaccante della Lazio lascia il ritiro della Nazionale. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito il giocatore ha riportato un infortunio muscolare che non gli permetterà di scendere in campo contro la Lituania. Per questo motivo si è deciso per un suo ritorno a Roma per essere monitorato dal proprio club. A questo punto Immobile rimane in dubbio per la gara di campionato contro il Milan, in programma domenica 12 settembre alle ore 20:45. Le Top News di oggi sul Milan: futuro Castillejo, retroscena Asensio e tanto altro