Italia, Gravina: “Vialli tornerà presto, sono convinto”

Vialli ha lasciato l'Italia per curare i propri problemi di salute e Gravina però è convinto di riabbracciarlo tra non molto.

La scelta di Gianluca Vialli di lasciare l'Italia per curarsi ha sicuramente toccato tutti e Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato ai canali ufficiali questa decisione. Il presidente della federazione ha speso bellissime parole per Vialli, dicendosi comunque fiducioso di poterlo riaccogliere molto presto. Ecco dunque tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "Gianluca è un protagonista assoluto della nazionale italiana e lo sarà anche in futuro. Grazie alla sua straordinaria forza d'animo, all'Azzurro e all'affetto di tutta la famiglia federale sono convinto tornerà presto. Può contare su ognuno di noi, perché siamo una squadra, dentro e fuori dal campo".