Sul maxischermo di San Siro verrà proiettato un video coi gol più iconici di Riva. Per la partita Italia-Francia, sarà disponibile il servizio di audio-descrizione per i non vedenti. La FIGC, infatti, ha invitato alla partita 25 spettatori non vedenti coi rispettivi accompagnatori.