Italia, Florenzi e Verrati guariti dal Covid: il PSG li recupera

Due guariti tra i giocatori facenti parte del focolaio che ha colpito l'Italia di Mancini. Negativizzati Florenzi e Verratti, del PSG.

Arrivano buone notizie per i giocatori dell'Italia colpiti da Coronavirus nel corso dell'ultima parentesi Nazionali. Il focolaio ha colpito diversi giocatori, tra cui i due azzurri del Paris Saint-Germain, che però sono già guariti. Secondo quanto riferisce Le Parisien, infatti, Alessandro Florenzi e Marco Verratti sono risultati negativi all'ultimo tampone. Un'ottima notizia per il PSG in vista del finale di stagione, anche se molto difficilmente potranno esserci nel match di Champions League contro il Bayern Monaco. In ogni caso, il club parigino è a 3 punti dalla vetta in Ligue 1 e vuole ottenere la vittoria del titolo. Potrà farlo con Verratti e Florenzi in più.