Italia, Florenzi e Pobega lasciano il ritiro: la nota ufficiale

Dopo il pareggio con l’Inghilterra, che ha permesso agli Azzurri di restare al comando del Gruppo 3 di Nations League, la Nazionale è tornata ad allenarsi questa mattina a Birmingham: lavoro di scarico in piscina per chi ha giocato ieri sera e seduta sul campo per il resto del gruppo. Oltre ad Alessandro Florenzi, tornato in Italia per sottoporsi ad un piccolo intervento programmato da mesi, ha lasciato il ritiro anche Tommaso Pobega: il centrocampista del Torino, indisponibile per il match di martedì con la Germania, farà rientro nelle prossime ore presso il club di appartenenza per le cure del caso.