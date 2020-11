Italia-Estonia: Tonali torna titolare, panchina per Donnarumma | News

Italia-Estonia, Tonali dal 1′

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera a Firenze, la Nazionale italiana giocherà un test amichevole contro l’Estonia. Prima da Ct per l’ex rossonero Chicco Evani che sostituisce l’assente Roberto Mancini, a casa per colpa della positività al Covid-19. Tanti cambi nella formazione azzurra, in attesa delle gare ufficiali di Nations League contro Polonia e Bosnia. Titolare a metà campo l’ex Brescia Sandro Tonali, mentre gli altri due milanisti presenti, Donnarumma e Calabria, siederanno in panchina.

