Italia, comunicato ufficiale: Tonali lascia il ritiro azzurro | News

(fonte figc.it) - Rientrata nella notte a Coverciano dopo il successo nell’amichevole con l’Albania, la Nazionale tornerà ad allenarsi nel pomeriggio in vista dell’ultima amichevole dell’anno con l’Austria in programma domenica sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) all’Ernst Happel Stadion di Vienna. È previsto lavoro di scarico per chi ha giocato dal primo minuto ieri sera a Tirana e allenamento sul campo per il resto del gruppo.