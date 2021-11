Italia, brutte notizie per Mancini: Bastoni lascia il ritiro / News

Brutte notizie per Roberto Mancini, che dovrà rinunciare ad Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter ha lasciato il ritiro per infortunio

Il pareggio contro la Svizzera non permetterà all'Italia di scendere in campo sul velluto contro l'Irlanda del Nord. A Belfast Roberto Mancini, inoltre, dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni, che ha lasciato il ritiro per un problema all'adduttore. Non solo il difensore dell'Inter: lascia il ritiro anche Davide Calabria. Intanto c'è un ritorno di fiamma sul calciomercato per il Milan.