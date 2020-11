Italia-Bosnia, Krunic sostituito al minuto 72′ / News

Italia-Bosnia, Krunic sostituito

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Italia completamente padrona del campo nel match di Nations League contro la Bosnia. Una partita sottotono per i bosniaci, compreso Rade Krunic. Il centrocampista del Milan, schierato oggi dal ct Dusan Bajevic nel tridente d’attacco, è stato sostituito dopo 72′ minuti di gioco. Non una buona prestazione per il numero 33 rossonero, ma la collocazione in campo di questa sera sottolinea ancora di più la sua duttilità. Il Milan su un giovane talento portoghese, ma c’è concorrenza. Le ultime >>>