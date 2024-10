Israele-Francia, il giudizio su Maignan: portiere del Milan poco brillante

Ecco il giudizio su Mike Maignan in Israele-Francia. Il portiere del Milan ha subito un solo tiro in porta che non è riuscito a neutralizzare

Ieri sera sono iniziate le prime partite di Nations League durante questa pausa per le Nazionali, con i primi giocatori del Milan in campo. In particolare, i francesi del Milan hanno affrontato Israele nel gruppo che include anche l'Italia. Mentre Mike Maignan e Theo Hernandez hanno giocato da titolari, Youssouf Fofana è subentrato negli ultimi 20 minuti. Questa mattina, L'Équipe ha pubblicato il giudizio su Mike Maignan, che ha subito solo un gol nella partita di ieri sera.

Il giudizio su Maignan — "La concentrazione del portiere francese è stata seriamente messa alla prova in una partita del genere. Non è riuscito a gestire l'unico tiro in porta della sua squadra, un colpo di testa di Omri Gandelman (24'), su cui avrebbe dovuto comportarsi meglio. Tuttavia, questo è stato l'unico momento significativo. Il giocatore del Milan non ha avuto altre occasioni da gestire".