Milan, Ipse Dixit 2024, chi l’ha sparata più grossa?

Come ogni anno, anche in questo 2024 torna il consueto appuntamento con gli Ipse Dixit. Si tratta di una raccolta delle peggiori frasi dette nel corso dell'anno in questione, di profezie che non si sono avverate o di paragoni evidentemente esagerati che non hanno alla fine della fiera rispettato la realtà dei fatti. Ci eravamo lasciati nel 2023 con il solito Antonio Cassano, che arrivava addirittura ad accostare nella stessa frase Rafael Leao e Mbala N'zola. Ma anche con Fodé Ballo-Touré che era arrivato a dire che quando ti chiama il Fulham non puoi dire di no alla sua offerta.