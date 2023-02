Inter, Zhang vende il club: imminente l’ingresso di un fondo americano

L'edizione odierna de 'Il Giornale' riporta un'importante notizia che riguarda l'Inter. Il club di Viale della Liberazione, infatti, presto cambierà proprietà. Sarà un fondo statunitense ad acquistare la squadra presieduta da Steven Zhang, il quale potrebbe abbassare la sua richiesta economica per la cessione del club. Inizialmente, l'attuale presidente nerazzurro avrebbe valutato il club 1.2 milioni di euro, la stessa cifra sborsata da Gerry Cardinale per l'acquisto del Milan dal Fondo Elliott. Il fondo interessato all'Inter crede nel business del calcio e presto ci saranno novità che riguarderanno l'Inter. Milan, senti Saelemaekers: "Possiamo andare in finale di Champions".