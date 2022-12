Inter, Zhang: “Lasciate 5 euro a testa per il mercato di gennaio” | News

Ieri sera l'Inter si è riunita per la cena di Natale. Presenti quasi tutti i calciatori del gruppo squadra, eccezion fatta per gli ultimissimi reduci dal Mondiale, la dirigenza nerazzurra e il presidente Steven Zhang. Proprio quest'ultimo è stato protagonista di una battuta che a molti tifosi interisti non è piaciuta. "Quando andate via, lasciate 5 euro a testa che li darò ad Ausilio, che li userà per il mercato di gennaio”, ha detto Zhang in un clima ovviamente disteso. Quasi inaspettatamente, è arrivata la risposta di Ausilio che, strappandogli il microfono dalle mani, ha replicato così: "E’ da 7 anni che vivi in Italia e ancora non hai imparato la lingua". Milan, passi in avanti per il rinnovo di Bennacer: ecco l'offerta dei rossoneri.