Inter, i creditori sono contro Zhang: rischia fino a 3 mesi di carcere

Steven Zhang , presidente dell' Inter , dovrà affrontare l'udienza al Tribunale di Hong Kong il prossimo 21 agosto, dal momento in cui questa è stata posticipata. La motivazione sarebbe un debito non saldato di circa 300 milioni di euro e il numero uno del club nerazzurro rischierebbe fino a 3 mesi di carcere .

A riferirlo sono i colleghi di 'Calcio & Finanza', che spiegano come Steven Zhang verrà interrogato oralmente per chiedergli se ha debiti e quanti debiti gli sono dovuti. Inoltre sarà tenuto anche a produrre qualsiasi libro o documento in suo possesso o potere" relativo ai suoi beni e alle sue passività. C'è anche la possibilità, comunque, che la pena sia di tipo pecuniario.