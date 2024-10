La Procura di Milano accusa l'Inter di aver finanziato Marco Ferdico e gli altri ultras, cedendo alle pressioni per ottenere biglietti

La Procura di Milano accusa l'Inter di aver di fatto "finanziato" Marco Ferdico e gli altri ultras , cedendo alle pressioni per ottenere biglietti. Questo emerge dalla richiesta di custodia cautelare legata ai 19 arresti. Calcio e Finanza riporta che la Procura ha avviato un procedimento di prevenzione per l’Inter, simile a quello del Milan.

Nel documento si legge: "Il problema per FC Internazionale pare porsi soprattutto sotto un profilo organizzativo". Le "situazioni tossiche" all'interno del club hanno creato un terreno fertile per attività illecite. Non si tratta solo di rimuovere figure apicali, spiega la Procura, poiché il sistema illecito si perpetuerebbe: "I nuovi venuti si troverebbero nelle medesime condizioni (tossiche) dei loro predecessori".