Inter, tampone negativo per Bastoni: e il derby? La situazione

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Buone notizie per il club nerazzurro, e soprattutto per Alessandro Bastoni: oggi è risultato negativo al tampone. Il difensore dell’Inter era risultato positivo al Coronavirus Covid-19 diversi giorni fa con la Nazionale Under-21, poi era andato in isolamento domiciliare.

Oggi, nel corso dei tamponi serali effettuati, è risultato negativo al tampone, dunque potrà presto tornare ad allenarsi. E il derby? Difficile, se non impossibile, un suo reintegro in squadra per Inter-Milan: con molta probabilità Bastoni non sarà a disposizione di Antonio Conte.

Non c’è il tempo, probabilmente nemmeno secondo protocollo, di riprendere tutto regolarmente. Peraltro non si allena sul campo da oltre una settimana, dunque non sarebbe particolarmente in forma per affrontare una partita così importante. Ma quel che importava maggiormente era uscire senza problemi dal virus, e ora con la giusta tempistica, tornare regolarmente a giocare.

