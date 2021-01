Inter, svolta epocale da marzo: ecco il nuovo nome dei nerazzurri / News

Inter, novità importanti a partire da marzo

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Novità importanti in casa Inter a partire da marzo. Come riporta ‘Gazzetta.it’ il club nerazzurro opterà per una svolta a dir poco epocale, che partirà da un cambio nome e che si rifletterà anche sulla modifica del logo. Si passerà da ‘Football Club Internazionale Milano’ a ‘Inter Milano‘. Un’idea più minimal per sfruttare a pieno le potenzialità del marchio in tempi di crisi economica mondiale. Si giocherà sulla I e sulla M, con un chiaro riferimento alla Milano Moderna: niente Duomo, ma si andrà sull’immagine dei grattacieli. Tutto ciò si concretizzerà il 9 marzo, giorno del compleanno del club nerazzurro. Una data significativa per presentare una scelta significativa: sarà l’inizio di una nuova era.

Calciomercato Milan – Mandzukic-Ibrahimovic: un Milan di giganti. VAI ALLA NOTIZIA >>>