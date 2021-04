Inter, sponsorizzazioni cinesi: nessuno vuole comprarla

Inchiesta sulle sponsorizzazioni dell’Inter provenienti dalla Cina. Sono ricavi che spaventano i possibili acquirenti. Le ultime.

Continuano i guai in casa Inter e, purtroppo, potrebbero coinvolgere anche il Milan. I nerazzurri vivono una situazione finanziaria delicatissima, con Suning che vuole cedere la squadra, ma non riesce a farlo. Questo può portare problemi per quanto riguarda il nuovo stadio, con il Milan che resterebbe bloccato dal fatto che l’Inter non ha soldi da investire al momento. Bloomberg ha pubblicato un’inchiesta a riguardo, soffermandosi sul valore del club nerazzurro in merito alle sponsorizzazioni. Dal 2017 al 2019 l’Inter ha incassato oltre 260milioni da contratti di sponsorizzazione in Cina, da partner vicini a Suning. Ovviamente sono guadagni che scomparirebbero con la cessione dell’Inter e dunque i ricavi crollerebbero. Per tal motivo, i possibili acquirenti sono preoccupati e non vogliono investire nell’Inter. Impossibile stabilire quale sia il concreto valore del club. La società BC Partners si è già sfilata da un possibile accordo, proprio per dei dubbi su questi sponsor. Altri compratori possibili si sono allontanati dopo aver valutato la porzione di ricavi proveniente dalla Cina. Un compratore ha detto che il suo gruppo ha stimato un debito totale del club da circa 500milioni di euro. Il Milan aspetta per il nuovo stadio, ma l’Inter è in crisi nera. Intanto ha parlato Calabria: ecco le sue parole >>>