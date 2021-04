Milan, Calabria: “Braccino Champions? Sarebbe stupido. Su Ibrahimovic…”

Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto

Sulla Champions League : "Sarebbe da stupidi arrivare fino a questo punto, giocare così tante partite bene, soprattutto dopo più di un anno che giochi senza pausa e a ritmi elevati, buttare via tutto perché ti viene il braccino nelle ultime partite. Sei praticamente arrivato al traguardo e sei nel momento in cui devi spingere di più piuttosto che farti venire il braccino. Mancano talmente pochi giorni che dobbiamo essere ancora più attenti ai particolari e ai dettagli per raggiungere i nostri obiettivi".

Sul rinnovo di Ibrahimovic: "Il blasone che ha il Milan nel mondo del calcio è riconosciuto da tutti, penso sia una cosa fantastica che un giocatore come ibra dica questo ma è anche normale, perché che ci sono poche squadre grandi come il Milan, è ovvio che un grande giocatore voglia finire la carriera nel migliore dei modi in una squadra come il Milan".