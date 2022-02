Inter, sotto indagine una decina di plusvalenze fittizie da 90 milioni

Continuano le indagini della Guardia di Finanza sull'Inter e le operazioni che hanno generato plusvalenze fittizie. Ecco le ultime.

Arrivano dettagli e novità sulle indagini della Guardia di Finanza che coinvolgono anche l'Inter per alcune operazioni che sembrano essere non pulitissime. Dopo che le Fiamme Gialle hanno effettuato una perquisizione negli uffici della Covisoc, secondo il CorSport, sarebbe emerse circa dieci operazioni da approfondire. Sono tre in particolare quelle che generano non pochi sospetti. Trasferimenti che avrebbero generato, in totale, circa 90 milioni di plusvalenza, distribuite in due esercizi. Il tutto per raggiungere i parametri del Fair Play Finanziario, quello per cui il Milan ha pagato.