Inter, Skriniar si è operato: i tempi di recupero | News

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar si è operato: ecco i tempi di recupero per poter rivedere in campo lo slovacco

Dopo aver giocato l'ultimo incontro più di un mese fa contro il Porto in Champions League , ci sono novità relative alle condizioni di Milan Skiniar . Il difensore slovacco dell' Inter , infatti, è stato operato presso la 'Clinique du Sport' di Merignac, come riferito dalla stessa società nerazzurra attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, servirebbero almeno 30-40 giorni per poter rivedere Skriniar allenarsi. Sembra quindi molto complicato vederlo in campo contro il Milan in Champions League, dal momento in cui le due sfide si giocheranno il 10 e il 16 maggio. I derby di Champions League tra Milan e Inter in chiaro: gli scenari >>>