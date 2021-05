Inter, Pique parla di Milan e Juve a Vidal: “Hai giocato contro gli zoppi”

Gerard Pique, difensore del Barcellona, pungendo Arturo Vidal dell'Inter, ha lanciato una frecciata a Milan e Juventus

L'Inter, come tutti sanno, ha vinto il suo diciannovesimo scudetto. Successo meritato per i nerazzurri, con le avversarie che non sono riuscite a mantenere lo stesso passo della squadra di Conte. Il Milan ha fatto addirittura meglio dei nerazzurri nel girone di andata, ma poi le cose sono cambiate, con il crollo nel ritorno. A proposito dei rivali dell'Inter: Gerard Pique, difensore del Barcellona, ha lanciato una frecciata al Milan e alla Juventus.