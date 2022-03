Inter, paura nella mattina per Onana: incidente stradale in Camerun

Brutto incidente stradale avvenuto in Camerun per Andre Onana, futuro portiere dell'Inter ed attuale estremo difensore dei Leoni Indomabili

Il futuro portiere dell' Inter Andre Onana è rimasto vittima di un brutto incidente in Camerun , mentre stava raggiungendo i compagni per i playoff mondiali.

L'attuale numero uno dell'Ajax stava percorrendo il tratto Yaoundé-Douala quando la sua Ranger Rover è stata coinvolta nello scontro con un altro suv. Di certo, dopo la papera contro il Benfica costata cara ai suoi in Champions League, non è un momento fortunato per il numero 1 camerunense.