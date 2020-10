Inter-Milan, Sconcerti: “Derby a rischio? La decisione spetta ai nerazzurri”

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Derby a rischio? Mauro Sconcerti non ha dubbi a tal proposito. Nel suo editoriale per il portale calciomercato.com, il giornalista parla del possibile rinvio dii Inter-Milan, considerando i diversi casi di coronavirus presenti attualmente nella rosa nerazzurra. Ecco cosa ha scritto: “Oggi tocca solo all’Inter decidere se vuole giocare contro il Milan. Tutto quello che viene detto da Uefa, giornali, Federcalcio e comitato scientifico non conta niente, è stato superato dalle non decisioni prese per Juventus-Napoli“.

BONERA POSITIVO AL COVID. LE ULTIME >>>

DALOT, FUTURO ROSSONERO >>>