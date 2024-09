Stadio San Siro: Inter e Milan devono risolvere il problema dei rondoni

L’Ordine del Giorno, presentato da Erica Soana (Europa Verde Sala Sindaco) e Stefano Gorgoglione (Fratelli d’Italia), ha messo in evidenza come "il rondone maggiore è una specie che compie ogni anno migliaia di chilometri. Migra dall’Africa all’Europa per nidificare, l’unico momento in cui atterra. In passato, questi uccelli trovavano rifugio nelle nicchie di pareti rocciose o cavità degli alberi. Oggi preferiscono nidificare soprattutto negli edifici, tornando ogni anno nello stesso luogo. Lo Stadio San Siro è uno dei numerosi siti di nidificazione scelti da questi uccelli nella nostra città. Tuttavia, a causa dell’installazione di reti per prevenire la caduta di calcinacci, i rondoni maggiori (Apus apus) rischiano di rimanere intrappolati e morire dopo lunghe ore di sofferenza".