Inter e Milan finanziano lo sport di base a Milano con i fondi di San Siro

Come riporta Calcio e Finanza, Inter e Milan versano circa 3 milioni di euro netti ciascuno al Comune di Milano per l’affitto di San Siro, con una concessione in vigore fino a giugno 2030. Oltre a sostenere il bilancio comunale, questi fondi finanziano iniziative sportive a Milano. La Giunta comunale ha approvato l’assegnazione di 420.300 euro destinati a progetti per associazioni no profit e sportive. Il 60% di questi fondi sarà impiegato per sostenere attività con minori disabili, campus estivi e tariffe agevolate. Il restante 40% andrà a progetti per i giovani, con lo sport come strumento educativo e sociale.