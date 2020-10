Inter-Milan, rossoneri reduci da quattro sconfitte consecutive nel derby

Derby Inter-Milan, maledizione rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’attesa sta per terminare: il derby Inter-Milan è ormai alle porte. Il big-match della 4^ giornata di Serie A è in programma alle ore 18 a San Siro. Una partita molto sentita, che si è trasformata in una vera e propria maledizione per il Milan. I rossoneri, infatti, sono stati sempre sconfitti negli ultimi 4 derby di campionato. L’Inter ha avuto una striscia di successi più lunga nel Derby di Milano solamente tra il 1979 e il 1983 (cinque sfide).

