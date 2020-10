Derby Inter-Milan, Pioli svela: “Ibrahimovic? Con lui ho sbagliato…”

ULTIME NOTIZIE DERBY INTER-MILAN – Zlatan Ibrahimovic sarà titolare nel derby, in programma quest’oggi a San Siro. Cosa scontata, ovviamente, ma Stefano Pioli, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto annunciarlo in conferenza stampa.

“Ibrahimovic? Ho imparato a conoscerlo. Quando è arrivato dopo l’esperienza negli Stati Uniti l’ho fatto partire dalla panchina. Se tornassi indietro non lo rifarei. Zlatan deve essere titolare. Non ci poniamo limiti, ma restiamo sereni – dice Pioli –. Siamo in serie positiva? Vero, ma non ci sentiamo favoriti”.

SI ALLONTANA UN OBIETTIVO DI MERCATO DEL MILAN >>>