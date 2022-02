Inter-Milan, reazione eccessiva: Theo ha fatto un fallo di gioco, niente più

Il derby Inter-Milan ha lasciato strascichi e polemiche importanti. Theo Hernandez merita un trattamento tale dopo un fallo di gioco?

I tre punti contro l'Inter sono stati fondamentali per un Milan ancora in corsa per l'obiettivo/sogno scudetto. Un risultato tanto importante quanto inaspettato dal momento che i nerazzurri sono stati padroni del campo per lunghi tratti della sfida. Sarà che ancora la sconfitta brucia, sarà che non è mai facile dirigere la sconfitta in una stracittadina, ma tutto ciò che il derby si è lasciato alle spalle risulta forse un po' troppo eccessivo .

Dalla vittoria immeritata si è passati al fallo quasi netto di Olivier Giroud su Alexis Sanchez. Sarà così? Ad ognuno il proprio punto di vista, ma le immagini parlano chiaro. E poi, come se non bastasse, è partito un accanimento davvero al limite dell'esagerazione nei confronti di Theo Hernandez. Dalla sua espulsione in poi si è scatenato il finimondo. Il terzino francese ha sì commesso un intervento sicuramente non corretto nei confronti di Denzel Dumfries, ma sottolineare l'importanza della partita può bastare magari non a giustificare la scivolata da dietro, ma quantomeno a capirla. E invece no, da quel momento in poi è partita una vera e propria caccia all'uomo.