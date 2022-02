Inter-Milan, presunto sputo di Lautaro a Theo: ‘il toro’ rischio la squalifica

Lautaro Martinez rischia una maxi squalifica: al termine di Inter-Milan, pare che l'attaccante argentino abbia sputato su Theo Hernandez

Non è ancora terminato il Derby di Milano. Sebbene il Milan abbia vinto in rimonta per 2-1 contro l'Inter, quello che è successo al termine del match continuerà a far discutere nei prossimi giorni. Nel momento dell'espulsione di Theo Hernandez, pare che Lautaro Martinez, oltre ad aver insultato il terzino francese mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, abbia anche spuntato al numero 19 rossonero. L'attaccante argentino, dunque, potrebbe rischiare di essere squalificato per questo gesto assolutamente antisportivo. Ecco, di seguito, le immagini che riprendono il bruttissimo gesto del 'toro' nel finale di gara tra Inter e Milan. Esclusiva Ravezzani: "Kessié sembra mentalmente già fuori dal Milan".