Inter-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | News

La preview del Derby della Madonnina tra Inter e Milan in programma a San Siro alle ore 20:45 di domenica 5 febbraio

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Con l'orgoglio ferito e la voglia di tornare a sorridere. "Take these broken wings and learn to fly", prendi queste ali rotte e impara a volare, cantavano i Beatles in Blackbird. Nella notte di San Siro, di fronte i rossoneri troveranno un'Inter in salute e in fiducia. Per ritrovare il successo serviranno cuore, sacrificio, qualità e lucidità. Si scende in campo alle 20.45, i rossoneri sono pronti a mettere un punto e ripartire. Nell'attesa, abbiamo riassunto tutte le ultime notizie nella nostra consueta anteprima del match.

QUI MILANELLO

La settimana che ha condotto i rossoneri alla stracittadina è stata inevitabilmente contraddistinta dalla voglia di rivalsa dopo le ultime settimane. Il successo manca dal 4 gennaio e la squadra proverà a superare questo momento non positivo proprio nel Derby di San Siro. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto Bennacer, colpito da un problema muscolare dopo aver saltato la sfida con il Sassuolo per squalifica: Isma non sarà della partita, così come Tomori, Florenzi, Maignan e Ibra, che ha però ripreso ad allenarsi in gruppo negli ultimi giorni. Dovrebbe invece recuperare Dest, assente domenica scorsa. Nello schieramento iniziale di Mister Pioli potrebbero esserci delle novità, sia negli uomini sia nel modulo di partenza. Non ci sono squalificati, l'unico diffidato è Davide Calabria.

Mister Pioli si è espresso così in conferenza stampa: "Per noi sarà una grande opportunità e dobbiamo fare di tutto per coglierla. L'Inter arriva alla partita in un ottimo momento di forma, ma noi abbiamo grande voglia di ripartire. Cercheremo di vincere, vogliamo fare una grande partita.

QUI INTER

Momento positivo nella stagione dei nerazzurri, reduci dalla vittoria in campionato a Cremona, ottenuta in rimonta, e dal passaggio alle Semifinali di Coppa Italia dopo il successo sull'Atalanta. La formazione di Inzaghi sta bene e, rispetto al match infrasettimanale, recupera Milan Škriniar, che dovrebbe guidare la retroguardia nerazzurra dal primo minuto. Probabile, dunque, lo slittamento di Darmian sull'out di destra. Il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Edin Džeko e Lautaro Martínez, con Correa e Lukaku pronti a subentrare. Nessun giocatore squalificato o in diffida, l'unico assente è Dalbert.

Così l'allenatore nerazzurro alla vigilia: "I Derby fanno tutti storia a sé. Dobbiamo avere la giusta concentrazione, serviranno testa e cuore con il giusto equilibrio. Siamo a un punto della stagione in cui i punti sono importantissimi per tutti gli obiettivi".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Inter-Milan verrà trasmessa in Italia da DAZN alle 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere la copertura su Twitter, Instagram, Facebook, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Sarà un "esordio" per Davide Massa, che sarà chiamato ad arbitrare un Derby per la prima volta in carriera. Il classe 1981 ha già diretto 17 volte i rossoneri in Serie A e il bilancio è di 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte: l'ultimo incontro con il fischietto di Imperia risale a Milan-Roma 2-2 dello scorso 8 gennaio. 22 i precedenti con i nostri avversari, 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Le prime partite della 21ª giornata di Serie A si sono giocate ieri, sabato 4 febbraio, con i seguenti risultati: Cremonese-Lecce 0-2, Roma-Empoli 2-0 e Sassuolo-Atalanta 1-0. Fin qui, la domenica ha invece proposto Spezia-Napoli 0-3, Torino-Udinese 1-0 e alle 18.00 Fiorentina-Bologna. Chiusura di giornata con il Derby Inter-Milan. Due partite in programma lunedì: Hellas Verona-Lazio alle 18.30 e Monza-Sampdoria alle 20.45. Il turno si chiude martedì con Salernitana-Juventus alle 20.45.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli* 56; Inter, Roma* 40; Lazio, Milan, Atalanta* 38; Torino* 30; Udinese* 29; Bologna, Empoli* 26; Monza 25; Fiorentina 24; Juventus, Lecce*, Sassuolo* 23; Salernitana 21; Spezia* 18; Hellas Verona 13; Sampdoria 9; Cremonese* 8. (* una partita in più). Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?