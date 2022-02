Inter-Milan, la mossa di Pioli: Kessie trequartista per limitare Brozovic

Le ultime news sul derby Inter-Milan: Franck Kessie, centrocampista rossonero, dovrebbe giocare da trequartista nella stracittadina

Salvatore Cantone

Novità tattica importante in casa rossonera in vista di Inter-Milan di domani. Franck Kessie, centrocampista rossonero, dovrebbe giocare nella posizione di trequartista. Secondo Tuttosport, infatti, Brahim Diaz dovrebbe partire dalla panchina, pronto a entrare a gara in corso.

Non è la prima volta che Kessie gioca in quella posizione in stagione. E' successo anche nella trasferta di Empoli, dove tra l'altro l'ex Atalanta ha anche segnato una doppietta. L'ivoriano è il centrocampista rossonero che più di tutti vede la porta, ma Pioli lo utilizzerà anche e soprattutto per limitare Brozovic, fulcro del gioco interista.

Questa mossa in casa rossonera ricorda quella che fece Allegri nell'anno scudetto con Kevin Prince Boateng, che risultò decisivo per la conquista del tricolore. Se Kessie riuscirà a limitare Brozovic, il Milan avrà buone possibilità di vincere il derby. In mezzo al campo, infine, ci saranno Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Bakayoko pronto ad entrare nella ripresa.Intanto c'è una novità inaspettata per quanto riguarda il difensore centrale.

