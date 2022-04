Inter-Milan, l’iniziativa della Curva Sud: “Indossate una maglia rossa”

La Curva Sud, cuore pulsante del tifo rossonero, ha lanciato un'iniziativa in vista di Inter-Milan, gara che si giocherà questa sera

La Curva Sud, come sempre, vuole spingere la squadra di Stefano Pioli alla vittoria in Inter-Milan. La partita è valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La Curva Sud, attraverso il proprio profilo Instagram, ha invitato i tifosi a indossare una maglietta o una felpa rossa. Questo particolare permetterà di distinguere i tifosi rossoneri dal resto dello stadio, che, ovviamente, sarà a maggioranza nerazzurra. Sarà possibile anche acquistare una maglia speciale prima dell'inizio della gara. Il ritrovo per tutti è alle 18 Piazza Axum. Stasera c'è Inter-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.