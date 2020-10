Inter-Milan, il derby gli opposti: il giovane Diavolo sfida i nerazzurri

ULTIME NOTIZIE DERBY INTER-MILAN

ULTIME NOTIZIE DERBY INTER-MILAN – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si concentra ovviamente sul derby Inter-Milan, in programma quest’oggi a San Siro. Il Milan in questa stracittadina si gioca tanto: è una prova del fuoco per i tanti giovani presenti nella rosa rossonera.

Il giovane Milan, che ha un età media di 24,8 – la più bassa della Serie A -, sfida l’esperta l’Inter di Antonio Conte (che ha un’età media di 28,2, con diversi innesti over 30 nel mercato estivo). La squadra nerazzurra resta superiore, ma il Milan è al primo posto in classifica e non ha subito alcuna rete fino a questo moment0. Il Milan ora è una squadra e lo si vede chiaramente anche occhio nudo.

19 risultati utili consecutivi non sono casuali, e il primo posto in Serie A ne è la dimostrazione. Di sicuro gli avversari del Milan in questo inizio di stagione non erano insormontabili (Bologna, Crotone e Spezia), tuttavia i rossoneri hanno convinto senza tre pilastri come Alessio Romagnoli, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic. Non tre giocatori qualsiasi. Insomma, i passi avanti sono evidenti: ora non resta che certificare questa crescita nel derby di quest’oggi. Non sarà facile, ma il Milan ha tutte le carte in regola per farcela.

