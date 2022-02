Inter-Milan, Ibra sempre più out. Tocca a Giroud decidere il derby

Olivier Giroud, attaccante del Milan, sarà titolare contro l'Inter nel derby di domani. Il francese vuole diventare decisivo

Domani può essere il giorno di Olivier Giroud. L'attaccante del Milan, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe giocare titolare contro l'Inter. Ormai, infatti, sembra certa l'assenza di Zlatan Ibrahimovic nel derby: l'attaccante ha ancora fastidio al tendine d'Achille e dunque al massimo verrà convocato per la panchina, nel caso in cui lo svedese si allenasse oggi con la squadra.

Giroud è molto carico e vuole dimostrare di poter essere decisivo anche nel Milan. Tra l'altro, come viene ricordato dalla Gazzetta dello Sport, il francese negli anni scorsi è stato molto vicino all'Inter, ma poi la trattativa non è andata a buon fine. A dichiararlo lo stesso centravanti: "Non ho firmato con l’Inter, Dio mi ha voluto al Milan". Adesso il pensiero numero uno di Olivier è quello di fare gol.