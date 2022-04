Inter-Milan, Giroud ad una lunghezza da Papin per gol segnati nei Derby

Olivier Giroud, attaccante rossonero, è ad una lunghezza da Jean Pierre Papin per gol realizzati nei Derby tra Inter e Milan

Questa sera, alle ore 21.00, Inter e Milan si affronteranno nel ritorno delle semifinali della Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell'andata, questa sera i rossoneri potrebbero ottenere il pass per la finale anche ottenendo un pareggio con reti, considerato che è ancora in vigore la regola del gol in trasferta. Sarà del match Olivier Giroud, il quale ha già deciso un Derby di campionato segnando una doppietta. Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, grazie a quei due gol segnati ai nerazzurri, Olivier Giroud è ad una sola lunghezza dal raggiungere Jean-Pierre Papin come miglior marcatore francese nella storia dei Derby di Milano in tutte le competizioni (a quota tre). Stasera c'è Inter-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.