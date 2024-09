Non è solo per il gol che Gabbia è stato premiato come migliore in campo dai tifosi, attraverso le votazioni su AC Milan Official App. Matteo ha disputato una partita perfetta, dimostrando sicurezza in fase difensiva e un'ottima lettura del gioco. Nel secondo tempo si è reso protagonista di due salvataggi fondamentali, quelli che non finiscono negli highlights, ma che fanno la differenza in partite così tirate.