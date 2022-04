Inter-Milan, esordio in prima squadra per Marko Lazetic | News

Durante Inter-Milan, gara valida per le semifinali della Coppa Italia, è entrato nei minuti finali Lazetic: è l'esordio in prima squadra

Nonostante il risultato sia abbastanza pesante, con l'Inter che sta conducendo per 3-0 contro il Milan, c'è da registrare una nota positiva in casa rossonera. All'86esimo minuto di gioco, infatti, Marko Lazetic ha preso il posto di Rafael Leao. Per il giovane attaccante serbo si tratta dell'esordio assoluto in prima squadra. Segui in diretta il Derby di questa sera con la nostra cronaca testuale >>>