Inter-Milan è il derby più alto: nessuna città fa meglio in Europa

Inter Milan è tra i derby più spettacolari d'Europa. Le due squadre sono rispettivamente prima e seconda in classifica. Nessuno fa meglio

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport si sofferma ovviamente su Inter-Milan. Il derby si giocherà sabato prossimo a San Siro. In questo momento i nerazzurri sono al comando, con i rossoneri al secondo posto in classifica insieme al Napoli. Succede tutto nella stessa città: nel resto d'Europa non è così ad esempio. Ad esempio in Inghilterra il City è il primo e lo United è quarto, mentre in Spagna il Real Madrid è capolista e l'Atletico Madrid è giù dal podio.

In generale Inter-Milan regalano sempre spettacolo. In vetrina, infatti, ci sono personaggi illustri come Ibrahimovic, Dzeko e Lautaro, ma anche Brozovic e Theo Hernandez. Tra i nuovi acquisti per i nerazzurri ci sono Gosens (infortunato) e Caicedo, mentre per i rossoneri Lazetic, gioiellino della Stella Rossa. Poi ci sono altre due grandi sfide: quella azzurra tra Barella e Tonali e quella dei trequartisti tra l'ex Calhanoglu e Brahim Diaz.

Come scrive la rosea: "Milan e Inter sommano insieme 102 punti, media di 2,3; seguono in coppia City e United a 95 (2.1), le due di Madrid (Real e Atletico) arrivano a 86, media di 2. Le milanesi hanno vinto insieme 31 partite, City e United si fermano a 29 (e hanno giocato lo stesso numero di gare), Real e Atletico a 25, Chelsea e Tottenham a 24. A Liverpool, tra Klopp ed Everton, la quota scende a 18; a Barcellona, tra Barça ed Espanyol addirittura a 16". Insomma, uno spettacolo che Inter e Milan devono cercare di onorare anche sabato prossimo. Peccato per San Siro, che sarà aperto solo per metà della capienza. Milan, il grande obiettivo del mercato estivo per la trequarti >>>

