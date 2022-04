Inter-Milan, Calabria non si allena: in forte dubbio per il derby / News

Davide Calabria in forte dubbio per il derby di Coppa Italia contro l'Inter. Il terzino rossonero non si allena causa sindrome influenzale

Renato Panno

Continua la marcia di avvicinamento del Milan al derby di Coppa Italia contro l'Inter, in programma martedì alle 21 a San Siro. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, oggi a Milanello, si è allenato ancora a parte Alessio Romagnoli, che sta smaltendo l'infiammazione all'adduttore. In forte dubbio anche Davide Calabria che, dopo l'indisponibilità dell'ultimo minuto in Milan-Genoa, è rimasto a casa con tosse, febbre e infezione gastrointestinale. A due giorni dalla semifinale di ritorno, dunque, sembra davvero difficile un suo recupero in extremis. Via Rebic? Il Milan torna su un vecchio amore: le ultime news di mercato >>>

