Inter-Milan, 50^ presenza con la maglia rossonera per Pierre Kalulu

Pierre Kalulu in occasione del match di Coppa Italia tra Inter e Milan ha raggiunto la presenza numero 50 con i rossoneri

E' in corso la partita tra Inter e Milan, valida per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia. Presente in campo, tra le fila dei rossoneri, Pierre Kalulu al centro della difesa insieme a Fikayo Tomori. Un match importante soprattutto per il difensore francese che raggiunge la presenza numero 50 con la maglia del Diavolo. Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan di Coppa Italia in tv e in streaming