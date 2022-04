Inter-Milan, quarto incontro in una stagione: l’ultima volta risale al 2004/05

Il Milan ha riportato sul proprio sito una statistica relativa al quarto incontro in stagione: l'ultima volta accadde nella stagione 2004/05

Questa sera, alle ore 21.00, Inter e Milan si affronteranno per il ritorno delle semifinali della Coppa Italia. La gara d'andata è terminata 0-0, dunque stasera si deciderà chi sarà la prima finalista del torneo. Sarà il quarto derby in questa stagione, ma non è la prima volta che ciò accade. Come riporta il Milan attraverso il proprio sito ufficiale, per la 14^ volta nella loro storia, Inter e Milan si affronteranno quattro volte in una singola stagione. L'ultima volta risale al 2004/05, con tre vittorie del Milan e un pareggio in quel caso. In sette delle precedenti 13, inoltre, i rossoneri sono rimasti imbattuti in tutte le quattro sfide stagionali. Stasera c'è Inter-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.