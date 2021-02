Inter, Marotta: “Momento delicato fuori dal campo, isoliamo la squadra”

Inter, Marotta sui problemi societari

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del difficile momento societario vissuto dal club nerazzurro. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Questo è un momento delicato ma lo è per dei problemi che poco hanno a che fare con il campo, che noi come management e area tecnica sappiamo gestire nel migliore dei modi. Stiamo isolando la squadra da problematiche che sono sopra la nostra testa e che saranno definite nella maniera migliore per il club, i tifosi e la storia di questa società”.

“Io auspico che si possa arrivare a una soluzione quanto prima ma è una problematica che sta sopra la nostra testa. L’interesse coinvolge i nostri azionisti, che sono persone molto responsabili, hanno dato tanto all’Inter e faranno scelte oculate nel rispetto della storia di questo club. Siamo in un momento di contrazione finanziaria mondiale, è chiaro che anche il mondo del calcio ne risente. Quello che si sta verificando all’Inter, magari non in modo così evidente, si verifica in tanti altri club europei. Dobbiamo riportare la discussione sul rettangolo di gioco abbiamo un’area tecnica di alto livello professionale, i giocatori sono dei professionisti appassionati di questo lavoro e svolgono il loro ruolo al meglio”.

Calciomercato Milan – Un obiettivo non rinnova: pronto l’assalto. VAI ALLA NOTIZIA >>>